正本會　正本堂　助人長壽快樂27載　開啟全球醫學新章

養生風潮近年盛行，研發無侵害性醫療概念和生產保健產品的正本會（Wiser Club），抱着「欲善其身，先正其本」的宗旨，利用現代電腦數碼科技，配合中國穴位經絡學問，以及營養治療學、微生物學、化學、物理學、能量醫學的知識，開創一門嶄新醫學，亦投資開發獨家的「內能正本儀」、「治療放大器」及「細胞激活儀」，幫助無數令群醫束手無策的奇難雜症病人，他們更於17年前開發自家保健產品品牌正本堂，研發多款安全奏效的營養補充劑，讓世人活得更長壽快樂，因而連續第二年獲頒《東方日報》及《on.cc東網》的「超卓健康品牌企業大獎」。

「我們非常開心，除了要感謝一班同事盡心為病人服務，獎項亦是對父親這27年的努力予以肯定。回想起正本會在1996年成立之初不太獲看好，當時主流意見不相信棄用西藥或中藥可以治愈疾病。惟時至今日，我們服務了數以千計瀕危病人，他們不用開刀或進行入侵性治療，而是靠人體所需的營養及能量正本療法等服務，開啟全球醫學新章。」正本會及正本堂副總裁梁慧瑩（Vivyenne）以及正本堂執行董事梁智焙（Jay），娓娓道出父親梁柏濤先生創立正本會的始末。

「爸爸在70年代捧紅了溫拿樂隊、陳秋霞等藝人，更為Bee Gees、Rod Stewart、Olivia Newton-John、安全地帶等國際巨星主辦大型演唱會。不過魅影燈光背後，他要經常捱夜應酬，隨之觸發胃病，幾乎送命。不僅如此，嫲嫲之後又患上腦退化，屢醫無效。柳暗花明又一村，當時爸爸年年都會因我和弟弟Jay在南加州大學讀書的緣故，飛往美國探親，所以順道在大學書店買了些書，於當地進修自然療法，看看有甚麼方法可以幫到嫲嫲，結果成功解決了她的健康問題，於是有志以此學問創辦正本會幫助其他屢醫不癒的病人。」

在因緣際遇下，正本會邀請到美國著名自然療法學府Bastyr University創校校長Dr. Joseph Pizzorno擔任顧問。他們除了有曾任美國總統布殊及克林頓的醫療政策顧問強勢坐鎮，心臟科專家梁永雄醫生亦是該會創辦人。Jay不諱言，正本會意指將「正本清源」的學問發揚光大，而英文名稱之所以叫Wiser Club，就是指人類及醫療科技會「日復日更進步、更聰明」。

Vivyenne表示：「爸爸憑着多年個人智慧及臨床經驗，先後寫了3冊銷量創紀錄的《令你震驚的健康真相》，第一冊更銷至28版。此外，他認為脾臟是人體常備軍這分析比哈佛醫學院更早了7年，震驚醫學界，我們希望通過相關知識令大家活得更長壽、更快樂。」

至於自家保健產品品牌正本堂的創設，Vivyenne則指是了解到病人需要優質營養補充劑復原，且早於17年前已研發共9款高質量的營養補充劑，一律美國製造，當中幾款為獨家配方。

例如在應付流行病及疫情方面，增強免疫力的「抗感敵」成分包括紫錐花、蜂膠、離胺酸、甘草、薑根等，文獻證實可提高免疫力及有殺菌作用；另一產品「血氣旺」則有齊14種人體必要有的礦物質，採用螯合方法製造，令身體更易吸收，活化免疫球蛋白IgA、IgG等，幫助單核細胞抵抗病毒。

Jay稱：「疫情期間兩款產品幫助了不少市民，有會員除了自用、與家人共享，又會送給朋友及寄給外國留學的子女，充當『健康護身符』。一些會員更大量採購逾百樽予公司職員，減低員工染疾機會。」

正本堂的產品除了「治未病」外，旗下暢銷產品「勁腦靈」同樣老少咸宜。其配方綜合病人中樞系統的檢查數據而開發，除了含有維他命B1、B3、B6外，還含有對腦部血液循環和幫助記憶力的銀杏葉、保護腦部細胞的Taurine牛磺酸，又加入L-Glutamine氨基酸，能清除腦內阿摩尼亞，避免腦組織受損，改善情緒問題。至於「血管保」內含的葡萄籽精華、洋葱素、甘橘生物類黃酮等成分，可增強血管健康，這亦有美國衞生研究中心NIH文獻刊載。這些優質產品價錢亦十分親民，大眾市民都可以負擔得起。

此外，Jay稱爸爸不單止行醫濟世，在助人行善方面都十分熱心。「為了紀念偉大的嫲嫲，11年前我們以其李少芳的名義創立『李少芳基金』，在英皇書院設立獎學金，頒予中文及英文成績最佳的同學，希望他們將來成為社會棟樑。獎學金最特別之處，是爸爸會親自到學校與得獎學生分享個人經驗，以便他們投身社會後從容面對挑戰，以及提醒同學們健康有多重要。」

過去3年疫情，「李少芳基金」、正本會及正本堂共捐出1,718,100元予多個慈善團體，包括英皇書院、保良局、東華三院、仁濟醫院、公益金、香港糖尿聯會及聯合國難民公署等。正本會去年9月於瑰麗酒店舉行26周年慈善午宴，籌得20多萬元善款，繼續造福人群，獲獎實至名歸。