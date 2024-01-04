黎智英涉違國安案　控方指《蘋果》引述黎稱「坐監都揀呢條路」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（4日）在西九龍法院（暫代高院）續審，控方繼續開案陳詞，表示黎智英2020年被捕後，《蘋果日報》仍持續發佈煽動內容，其中有報道引述黎智英說「坐監都揀呢條路」，反映黎信念頑強。

控方指，2020年12月，即黎智英被拘捕前，黎智英曾經在網上節目與壹傳媒前非執董Mark Clifford等對談，期間黎說拜登應該以強硬而非軟弱的態度對待中國，並形容當時是西方向中國施壓的最佳時機。黎智英之後被捕及起訴後，《蘋果》仍繼續發佈煽動內容，當中有報道曾引述黎智英說「手銬不能侮辱我」，及「坐監都揀呢條路」。黎智英還押時，張劍虹、陳沛敏等有前往探訪。

控方指，《蘋果》在案發時段發布至少31則內容，涉及要求請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。當中黎智英分別以中文及英文撰文，提到「美國等西方列強的強烈反彈，將會陸續推出制裁和懲罰措施」，他形容國安法是野蠻法西斯的手段，中共威脅世界和平，並認為拜登不應對中國實施多邊主義，也不應妥協。黎曾接受外國媒體訪問，說國安法生效後，在港營商者不再受法治保護，質疑香港國際金融地位不復再。

案件編號：HCCC 51/2022