小童群益會推小特首計劃　27人圍繞教育社會資源等提出意見

香港小童群益會推出「香港小特首計劃」，邀請學生撰寫《小小施政報告》，其中27名「小特首」分成3組，於去年底舉行的發佈會發表，並圍繞教育、社會資源及發展等範疇，提出獨特見解及創意解決方案，當中包括加強初中生涯規劃，支援高小讀寫障礙兒童，以及推動實施全面性教育等。

第一組名為「得閒打邊爐」，參加者表示，高中選科是初中生涯規劃的必然一環，而現時的學校支援未能切合學生的需要，故希望透過問卷和資料蒐集提出「職業體驗」，帶出職業體驗對協助初中同學選科的重要性。

第二組參加者則透過訪問形式及資料蒐集，就香港患有讀寫障礙的高小兒童成長發展及資源分配狀況提出6項建議，包括提升家長培訓、技能探索、興趣培養與學習等，盼能夠引起大眾重視及關注。

最後一組參加者則探討了香港初中生性教育課程的現況，並倡議從教育、學校與家長、社區等層面推動香港實施全面性教育發展，改善及推動香港性教育課程未來的發展方向。香港小童群益會總幹事劉翀在致辭時亦表示，很開心能見證小特首們的成長，希望大家繼續努力，用心聆聽社會的需要，為兒童及青少年建造一個更美好的香港。