水泉澳邨配套差　街坊過路搵命博

港府聲稱解決本地的房屋問題是重中之重，又作出在各區積極覓地建屋的姿態，但實際上卻有「做靚盤數」之嫌，皆因不少公共屋邨配套極差，居民生活十分不便。其中被網民評選為十大「伏味濃」屋邨之一的沙田水泉澳邨，自2015年入伙後，邨內配套近十年一直沒有改善。《東呼即應》近日接獲當區居民的投訴，指其子女在該區上學時，需要經過一條山路，但旁邊卻是車來車往的馬路，學童每天上學猶如玩命，《東呼》團隊曾到現場視察，發現上址確實險象環生，每步觸目驚心。

位於沙田的水泉澳邨於2015年開始入伙，至今已經人頭湧湧，距離水泉澳邨一街之隔的水泉坳街，是出入水泉澳邨上下山時的其中一條必經之路，近日《東呼》便接獲有附近居民投訴，指水泉坳街行人過馬路的時候險象環生。居民梁先生表示，通常是居於沙田博康邨的人使用這條路，認為居民走這條路的時候有一定危險，「年輕人可能好啲，但年紀大就會有問題」。

另一居民張先生則指，很多人走這條路，尤其是行山人士，「佢哋多數都是貪方便，唔駛過馬路」，故行山後便直接走這條路下來。居民劉女士亦說，經常有人走這條路，但她自己則沒有，因為上方有天橋，又指前邊路口雖有欄杆封着，但卻沒甚麼作用，因為欄杆有缺口，人們只會繼續走。

另有居民指出，以前未有水泉澳邨時，這條路是行山人士的主要道路；但自從水泉澳邨居民入伙後，車多自然就危險，加上問題是現時有缺口讓人行，故建議當局應做點改善措施，譬如加強欄杆，讓行人走不到，「行唔到就自然冇人行」。居民畢先生則希望涉事道路有改善工程，坦言該路太窄了，「尤其有咗水泉澳居民後特別多車，想整闊啲路面」。

《東呼》表示，水泉澳邨作為沙田區最大規模的公共屋邨，但其路面設計卻偏偏存在嚴重問題，據運輸署所述，由博泉街到水泉澳邨升降機的一段斜坡，下方的石壆其實並非行人路，運輸署亦於石壆下方加設警告標語，提示市民不要走上石壆，但就無人理會。

根據運輸署紀錄，單是2022年1月至2023年11月期間，水泉坳街就已經發生了10宗有人受傷的交通意外，而鄰近的多石街和博泉街，亦分別有12宗和8宗意外，單單在水泉澳邨周邊，近兩年就出現了30宗有人受傷的交通意外，情況十分嚴重。