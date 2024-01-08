移民港人回流醫病趨升　部分住公院　議員促檢視

多次移民潮下估計數以百萬計港人擇居海外，港府不會剝奪移居海外港人的永久性居民身份，他們只要持香港身份證便可返港接受公營醫療。消息人士指，留意到有「回流醫病」趨勢，不少涉癌症等重病。私營業界指，相關現象持續多時，部分返港者在私院作前期治療後，會再轉介回公營醫院。立法會議員認同未來有需要作大數據分析，識別程度有多嚴重，避免本港資源遭濫用。

消息指，公院有為數不少患者為早年移民，或與香港沒有顯著的居住聯繫人士，也有退休公務員。對於政府會否探討相關環節，據知政界中對相關現象曾有零星交流，但未有正式會面和討論任何政策方向。醫療衞生界議員林哲玄指，港人若回港居住及使用醫療服務，當然歡迎，但持有外國國民身份、長年定居海外且只交外國稅者，應否有同等看待，值得政府思考。另一議員陳家珮認同福利應具針對性，如早前派消費券也不派予移民者，但大前提是需有大數據分析，掌握是否存在濫用的灰色地帶和嚴重程度。

醫療界稱一直存在回港醫病現象，養和醫療集團指，旗下質子治療中心啟用後，有癌症患者專程從外地回港治療。中大臨床腫瘤學系教授陳林指，相關病人近年微升5至10%，私家一年約有5至10人，部分在私家檢查後會再轉回公院排隊。

資料顯示，醫管局治療癌症患者負擔逐年遞增，2022/23年度開支近14億港元，較6年前增逾倍。因港府未有正式統計移民人口，按入境處數據，全港現有684萬人已換新智能身份證，佔需換證的804.7萬人的85%。換言之，約120.7萬人仍未換證，扣除估算的52.2萬宗逾期換證申請，即有68.5萬張舊證持有人未返港。