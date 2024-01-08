千億財赤殺埋身　政府服務醞釀加價　學者指調整收費難解困

面對逾千億財政缺口，政府日前表示是時候檢視多年無加價的公共服務，當中康體通租場成本僅及年度撥款約10%。康文署轄下的康體通收費，如公眾泳池及籃球場等收費十年如一日。而入境處旅行證件及簽證費用、消防處儲存危險品牌照費用，以至於商業登記費都多年無加過價。有學者認為政府面對財政壓力，按通帳調整是無可口非，但認為公共費用收入只佔庫房一小部分，單靠調整收費未能解決目前困境。

康文署的康體設施，在2013年調低收費後，已有11年無調整過，公眾游泳池周一至五，統一收17港元；室內籃球場繁忙時段維持每小時120港元。而本年度財政預算，用於康樂及體育的撥款高達57億港元，但設施的入場及租用費，收入卻只有6.55億港元，租場的收入僅屬撥款約11%。

至於入境處旅行證件及簽證費用，每年預算收入4.89億港元，亦已有5年未調整。消防處儲存危險品牌照費用，每年預算收入1,300萬港元，過去10年沒有加價。每年2,000港元的商業登記費，由1999年起25年來都無加過價，不過有關費用多次被納入中小企受惠的紓困措施，2019至20年起以至新冠疫情期間一直豁免，到今個財政年度才取消豁免，預算只為庫房帶來30億港元收入。

此外，部分佔收入比例較重的服務則於3年前已大幅加價，包括每年收入43億港元的車輛牌費及駕駛執照費，車輛牌費3年前曾加過價，當時加幅達30%，當中引擎汽缸容量不超過1,500立方厘米的汽油私家車，1年的牌費達5,074港元，而超過4,500立方厘米的汽油車，1年牌費就需14,694港元。

浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才表示，部分公共服務收費多年無調整，認為目前政府面對財政壓力，按通帳調整是無可厚非，但他指出公共費用收入只佔庫房一小部分，政府收入主要來自稅收，故認為調整收費都未能解決目前困境。