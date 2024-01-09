中電初步調查指青衣兩宗電力事故　因電纜接駁位故障引致

中電一周內接連兩次在青衣發生電力事故，機電工程署昨日(8日)表示，十分關注該兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，並指中電在昨日與機電署進行的會議中，向署方報告事故的初步調查資料。

本月1日發生的電力事故，是由於青衣牙鷹洲街變電站，裝設於室外的電纜接駁點發生故障，對電纜接駁點造成損害及引發煙霧。自動保護系統即時隔離故障部分，雖然事故期間沒有發現電力供應中斷，但事故引致短暫電壓驟降。

至於7日的電力事故，是由於青衣長安邨安湄樓的一條11千伏地下電纜的接駁位發生故障，導致大廈於上午約9時38分，部分電力供應中斷，影響約388個用戶，中電隨後於上午約11時04分，完成恢復所有電力供應，事故中無人受傷。中電已於事故當晚7時18分完成修復有關電纜。

會議期間，機電署已要求中電立即加強檢查該區電力供應系統，目標於本月內完成有關檢查，以及檢討全港輸配電系統的維修安排，防止同類事故再次發生。機電署已責成中電盡快就事故提交詳細報告，並會繼續和中電密切跟進，監察中電採取適當的跟進及改善措施。