壹傳媒黎智英涉違國安　證供指8年轉帳逾億予Mark Simon益泛民

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（10日）在西九龍法院（暫代高院）續審。控方讀出執法人員書面供詞，披露黎智英曾轉帳逾100萬港元給美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）。根據銀行轉帳記錄，Mark Simon在8年間，收到黎智英轉帳逾億港元後，很快便會分給支聯會、民主黨等泛民人士，執法人員認為黎是利用Mark Simon帳戶來作可疑目的。

庭上讀出執法人員就着各被告的資金流向的書面證供。當中提及，Mark Simon銀行帳戶中，超過65%的存款是由黎智英存入。2013年至2020年間，黎智英曾分86次，轉帳予Mark Simon約1.18億港元，當中約9,300萬港元，即約78%款項，分72次轉帳予不同泛民人士及政黨，當中包括民主黨、公民黨及支聯會。

另外，2019年6月28日至2020年2月28日期間，偷越邊境12名香港人蛇之一、本案認罪被告的李宇軒曾收到3次巨額轉帳，合共涉款超過120萬港元。2019年12月，「Lais Hotel」將364.5萬港元轉帳給李宇軒，但遭銀行拒絕。考慮到有關金額，相信款項是經眾籌所得。就着本案認罪被告陳梓華，他曾由黎智英、Mark Simon及黎控制的香港公司力高顧問有限公司，共收到逾25萬港元。

本案涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022