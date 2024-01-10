尊重段崇智決定　3議員校董稱非他們強迫　唔係我哋做乜嘢手段

中文大學校長段崇智早前去信校董會請辭，3名身兼中大校董的議員張宇人、劉國勳和鄧家彪今（10日）表示，中大校董會重組一直「對事不對人」，並尊重段崇智決定，指段崇智辭職為其選擇，並非他們強迫，稱任何人對事件有甚麼觀感，他們也「冇能力控制」。

劉國勳指段崇智已交代請辭原因，希望學校能夠盡快啟動新校長招聘程序，招聘期間校董會也會揀選一位能帶中大向前走的校長。他指過去他們3人推動中大校董會重組一直「對事不對人」，以中文大學利益作為依歸，沒有針對段崇智，希望未來做好大學管治，而在新架構下也有很多工作，希望新校長和校董會可以做得更好。他又指前副校長吳樹培和段崇智並非同一情況，相信未來一年段崇智也會和校董會緊密合作，有信心過渡。

對於段崇智決定，鄧家彪表示尊重，也對其帶領中大師生團隊、維持學術排名等表示感謝，又指未來1年，中大可以做得更好，如培育學生更有承擔、吸引國際級人才來大學，未來1年段崇智可以和校董會緊密合作，也希望未來可物色到新校長。針對遴選新校長程序，他指中大條例已有寫明，之後的校董會會議相信會盡快討論，期望能給予大家信心。

被問到事件是否表示學術自由受到影響，鄧家彪表示一年多以來的改革是架構性的改革，符合UGC的宋達倫報告，而香港本地資助大學大部分大學，已按報告改革，因此中大條例改革是應做而遲遲未做，相信未來學院發展、學生教導可進一步提升。張宇人希望教職員和學生要尊重校長決定，並指任何人有甚麼觀感「冇能力控制」。

張宇人強調段校長辭職是個人選擇：「唔係我哋做乜嘢手段」，又指不尊重段校長的個人選擇才是：「唔尊重（院校）自主！」他指記者提出太多假設性提問：「兜兜轉轉問可能帶來的影響，我都無法畀出一個你（記者）想要的答案。」

被問到3人是否覺得「贏咗仗」，張宇人指不認為自己「打緊仗」，強調段崇智辭職為其選擇，並非他們強迫，而劉國勳也指不希望任何人視中大為戰場。張宇人又指校董會以往招聘只是3個校董管理層，不認為校董會增至50人就可以令招聘校長時間加快，現時遴選出來的校長需要四分之三校董通過，不認為在此條件下會有問題，希望大家「放遠睇吓」。