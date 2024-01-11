荃灣港安孕婦難產亡　30分鐘無產醫到場　衞生署發書面警告

去年7月一名孕婦在荃灣港安醫院緊急剖腹產子後不治，屬於醫療事故。該院去年稱病人產後翌日凌晨情况轉差，並有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通。不過，衞生署調查卻發現，當時沒有婦產科醫生於30分鐘內到場，已向院方發出警告信。據了解該主診醫生為著名婦產科專科醫生靳嘉仁，他在事發時有一段時間不在醫院，只透過電話指示在場醫護工作。

涉事孕婦31歲，她去年7月5日入住荃灣港安醫院陰道分娩不成功，轉為緊急剖腹，產後穩定且清醒，至翌日凌晨轉差。該院去年稱當時有醫生在場，產科護士亦和主診醫生保持溝通，其後由主診醫生決定進行子宮切除手術，術後病人轉至深切治療病房，其後離世。

然而，衞生署私營醫療機構牌照規管行動紀錄顯示，荃灣港安醫院去年11月30日遭警告，指發生產科緊急事故時，沒有具備香港醫專院士(婦產科)或同等資格醫生在30分鐘內到場。衞生署證實調查發現該院未有符合《私家醫院實務守則》要求，已發出書面警告，並稱該院已採取改善措施糾正違規。

根據《私家醫院實務守則》，醫院須擬備及檢查婦產科醫生輪值表，以確保具相關資格醫生在主診醫生未能處理緊急事故下迅速接手；當發生產科緊急事故時，如有需要，上述醫生須在30分鐘內到場。荃灣港安醫院回覆稱收到衞生署信件，非常重視信中列出的指導及建議，已向署方致函提供改進措施，並將採取一切必要措施以符合《私營醫療機構條例》規定。