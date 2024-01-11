承認製造爆炸品等3罪否認藏毒　12人蛇之一喬映瑜還押候判

12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中女子喬映瑜於前年年中刑滿返港後，隨即被拘捕及起訴妨礙司法公正及製造爆炸品等4罪。喬今（11日）於區院承認當中的3罪，法官聽取求情後，把被告還押至1月30日判刑。

被告喬映瑜（37歲、電話銷售員）分別被控管有爆炸品、製造爆炸品、藏毒及妨礙司法公正共4罪。被告除否認藏毒罪外，承認其餘3罪，藏毒罪獲准於法庭存檔。辯方求情指就爆炸品案方面，被告曾給予口供，只是執法部門沒有使用。被告亦患有抑鬱症，被告亦受到社會事件影響，愚蠢犯案，現時已有悔意。妨礙司法公正案方面，被告因該爆炸品案感擔心才決定潛逃，她雖有一定角色，但參與程度不算很高。

爆炸品案的案情指，執法人員於2020年1月14日，針對一個在社會事件中製造炸彈的團夥採取行動，到旺角通菜街利民大廈1樓，由被告租用的單位搜查，搜獲懷疑草本大麻、喉管炸彈、大量火柴，及易燃液體等。人員亦在房內搜及頭盔、防毒面罩及手套等一些示威者常用裝備。被告被捕後在警誡下稱，她與黃偉然在社會事件中認識，並同意在參與社會事件時使用暴力。她指是黃把喉管炸彈放在其單位，因在社會事件中使用時方便運送，她亦允許存放。被告又稱曾買了數盒火柴，並剪下火柴頭及刮下其物質，把火柴頭塞進網球，希望在社會事件中將之點燃及投擲以製造大量煙霧，並造成混亂及吸引媒體關注。她在網上學習製作方法，在測試製成品後發現結果不符預期，故把剩餘火柴頭及刮下的火柴頭物質留下備用。

妨礙司法公正案情則指，她於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同其他人，通過導致她本人及李宇軒等12人由香港潛逃至台灣，以謀求阻止及阻礙正在香港進行的相關各宗刑事案件及調查。案發時被告因上述的案件被通緝，李宇軒等人則涉及其他案件，他們打算離港前往台灣，並於2020年8月經海路偷渡離港，被告負責與部分人的聯絡工作，但眾人進入內地水域時被中國執法機關截查拘捕。前年8月23日，被告回港後捕，警誡下承認事件中，一名稱為「恩典」的女同夥曾資助潛逃計劃，並協助將之付諸實行，據她所知「恩典」是經營地產業務的台灣居民，並資助了約60萬港元。她指負責聯絡工作，並打算在台灣成為紋身師。

案件編號：DCCC 928,1037/2022