全港信貸資料服務機構審查完成　私隱署未發現違例情況

個人資料私隱專員公署去年6月發表一份調查報告，涉及未經授權查閱TE信貸資料庫的信貸資料。私隱專員公署就該報告完成相關的循規審查，過程中未有發現有違反《私隱條例》關於資料保安及保留期限相關規定的情況。

TE信貸資料庫的營運商去年被指違反《私隱條例》，680間財務公司客戶每次只需花$2，就可在5天內無限次查閱資料庫內約18萬名借款人的信貸資料。個人資料私隱專員公署及後表示將主動對全港信貸資料服務機構進行循規審查。

該署因應有關調查報告的發現，以及社會各界關注全港信貸資料庫處理借款人的信貸資料的情況，為確保借款人的個人資料私隱受到保障及資料庫的數據安全，主動對全港信貸資料服務機構作循規審查，以了解信貸資料服務機構就借款人的信貸資料所採取的保安措施及保留期限是否符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

該署又希望透過這次循規審查，向所有信貸資料服務機構作出出建議，加強它們的數據安全措施，包括設立及貫徹實施私隱管理系統，將個人資料私隱保障納入機構的數據管治責；委任保障資料主任，監察遵從《私隱條例》的情況；採取有效措施監察財務機構查閱信貸資料庫的情況，並定期評估措施的執行情況及成效；制訂及適時檢視有關處理個人信貸資料的政策及措施，並定期審視措施的執行情況及成效，以及加強員工在保障資料方面的培訓，確保他們對《私隱條例》有充分認知。