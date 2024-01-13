牛腩「半肥」突加收12元　網民歎受氣寧北上搵食

說到香港由「好客之都」，淪為「趕客之都」，其中一個投訴的重災區，可能就是茶餐廳和粥麵店。雖然很多旅客可能會覺得，享用過俗稱「細蓉」的雲吞麵和牛腩麵，才算是來過香港。然而內地朋友多看看香港網上討論區，很可能會三思。《東呼即應》留意到有網民投訴指，日前光顧一家粉麵店，點了一碗牛腩河再加一杯冰咖啡，兩者的價錢在餐牌上分別標明39港元和10港元，豈料結帳時收銀員表示盛惠62港元！

本應合計49港元，何以多收13港元呢？對方解釋「半肥」牛腩要加12港元。那位網民表示，先不談算術問題，49加12應該是61才對！可是餐牌沒有列明，下單時侍應阿姐又沒有通知，就怎樣也說不過去了。其實關於香港食店收費的投訴還有很多，包括要求一杯水也加錢、紙巾要加錢，罄竹難書可下刪1,000字！難怪很多人都認為相較之下，還是北上消費的性價比更高、亦更稱心。

其實很多時候顧客消費，也是講究「感覺良好」的，計較那十多二十港元的差價吃飯，只是不服氣而已。大家都知道現在生意難做，但看看有些小店，仍然是其門如市，天天大排長龍，證明有溫度的服務，始終也有懂得欣賞的捧場客。