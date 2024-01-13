本港有10萬名腦退化症患者　議員促訂5年計劃支持照顧者

香港人口老化，有「腦退化症」者亦與日俱增，議員江玉歡的一項政策研究估算，現時本港已有逾10萬名長者患有認知障礙症，即約本港長者人口的10%，隨着老化加速，估計2039年60歲及以上的人士中將有33.3萬人或11%患有認知障礙症。而患病時間愈久，患者對照顧者的依賴愈強烈，江促政府完善安老支援，制訂五年行動計劃。

該報告指出，當患者罹患失智症愈久、照顧者照顧時間愈長，患者日常生活功能亦會退步，患者行為情緒問題亦趨嚴重，屆時照顧者的壓力更大。因此，她建議當局完善當前照顧者政策，考慮制定一個整體性、跨部門的方向策略，為照顧者提供全面完整的政策，並儘快制定第一個五年行動計劃。

同時，報告亦促當局細分照顧者群體，改變當前對照顧者的「一刀切」支援方式，為不同照顧者家庭建立社區檔案。又建議政府選定本港某個地方，直接參與促成能夠為全港參考和模仿的「照顧者友好社區」。其他建議還包括建立香港範圍「社會性療法」網絡，為照顧者提供喘息空間：取代藥物治療，改善和拖延患者的病情，減少入院率，從而減低住院和藥物上的支出。