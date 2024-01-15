渣馬下周日舉行多區封路　參賽者比賽前寄存行李需安檢

渣打馬拉松2024將於1月21日舉行，當日凌晨開始港九新界多個地方實施分階段封路，屆時將逐步封閉西九龍公路、青朗公路、青馬大橋、彌敦道、會展及維園一帶、東區走廊等，在開跑後周日早上9時開始逐步解封，直至周日下午1時15分全線解封。而今屆賽事，全馬及半馬均以尖沙咀彌敦道九龍公園外為起點，10公里及輪椅賽事分別在港島東區走廊及灣仔運動場為起點，所有賽事終點設於維園。

另外，大會今年在行李寄存上亦有新安排，半馬及半馬的參加者需於比賽前80分鐘於文化中心寄存站進行安檢，而10公里賽事的寄存站則設於維園草坪。今屆賽事採用新款式透明行李袋以便檢查，工作人員會在完成安檢的袋上繫上保安標籤，以表示已檢查完畢。至於毋需寄存物品的參加者，則須於比賽前60分鐘到達。中國香港田徑總會行政總監伍于豪指已增派人手以應對新安排，並確保賽事能準時舉行。

為方便參加者到達各個起點，港鐵當日將提早服務，屯馬線最早班次會於凌晨3時25分提供服務；巴士公司亦會增設28條特別路線。而天文台預料當日氣溫介乎攝氏15至20度，相對濕度55%至80%，主辦方呼籲參加者量力而為。