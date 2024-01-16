房署研「加分」制　鼓勵物管公司舉報濫用公屋

為了打擊公屋違規及濫用的行為，房屋署正在探討研究與物業管理公司合作。房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩表示，爲了加强打擊濫用公屋個案，同時提高物管公司的積極性，用「加分」制度鼓勵物管公司在巡查時特別注意是否有公屋違規及濫用的行為。如果情況屬實，在舉報成功後可以有加分，對於物管公司以後的房委會合約競投上將會有幫助。

羅淑佩在出席活動時表示，屋邨管理扣分制已收緊，在打擊濫用公屋方面，為鼓勵物管和員工，在房屋署每月定期評核時有更好的表現，如若發現濫用情況且情況屬實，亦或是協助房屋署更有效的執行扣分制，二者均可「加分」。羅認為，此舉將會令物管公司在巡查和舉報時更有積極性，也更願意配合政府打擊公屋違規及濫用的行為，期望完善屋邨管理。

房屋局今日(16日)與智能建造研發中心簽署了合作備忘錄，房屋局局長何永賢表示，將從智慧屋邨、智能天秤、智慧工地這3個方面實行備忘錄內容。她還表示，施政報告中提出智慧屋邨管理，簽署備忘錄后，將會引入機械人用於屋邨管理技術，通過聯繫香港頂端科技研發人才，再加日常政策工作，希望能真正將科技落地。何又指，將會透過紮鐵機械人的協助，以提高地盤安全性和效率。并且智能天秤還能透過遙控操縱，與智能化相結合，相信能夠在興建房屋的組裝合成法中應用。