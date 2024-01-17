被指小紅書治港　內地網站發表批港言論　政府稱有跟進

近年有不少內地居民透過包括「小紅書」等社交平台，有議員指部分平台發表針對香港的投訴，有內地博主形容「現在噴香港已經是一種政治正確了」惹起極大回響，甚至有「小紅書治港」的觀感，質詢政府有否監察相關言論及如何處理。政府回應稱特區駐內地辦及新聞處一直有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時作出回應，以及轉介至相關政策局及部門作適當跟進。

議員謝偉俊在書面質詢中除提及上述事件外，又指例如有航空公司的機組人員對內地乘客作出不尊重言行，行政長官隨即高調回應，指事件「傷害了香港和內地同胞的感情」；因應有內地旅客來港期間疑受不禮貌對待，當局隨即鼓勵業界推廣禮貌活動；去年除夕跨年倒數及匯演過後，大量內地旅客滯留街頭，內地網民批評本港欠缺應急措施，待薄旅客，政府又隨即舉行跨部門會議制訂措施迅速回應。

謝指有市民反映，內地居民言論往往獲香港特區政府高度重視，反觀本港不少市民的持續意見，卻遲遲未能得到官方同等重視及回應，例如要求在經濟低潮時期，停供或政府代供強制性公積金、退稅、「撤辣」、減印花稅、寬免自住物業地租、增加公共牙科服務為基層市民提供根管治療、鑲牙及植牙等私人市場收費高昂的服務等，容易令人產生厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。

面對有關情況，他質詢當局有否檢視，以及以何等準則判斷應否及如何處理透過「小紅書」發表針對香港大小事務的意見；現時有何政府部門或官員負責監察、收集及處理在內地社交平台所發表關於香港的投訴或意見；及政府在制訂可能涉及內地人士政策時，會否考慮在小紅書等社交平台發表的意見；政府有何辦法及以甚麼準則處理該等意見，以及一旦該等意見與本港主流意見出現分歧時平衡雙方利益，以避免市民產生上述不必要觀感？

當局回應有關書面質詢時強調留意到內地居民不時在社交媒體如微信、抖音、新浪微博、快手、小紅書、嗶哩嗶哩等，分享與香港相關的內容，包括流行文化、社會習俗、旅遊熱點等，當中偶爾也會作出評論，其中部分貼文或會引起網民的熱烈討論和回響。特區政府駐內地辦事處和新聞處一直有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務的報道和意見，並在有需要時作出回應，以及轉介至相關政策局及部門作適當跟進。同時，各駐內地辦事處亦積極善用內地社交媒體，推廣香港優勢，並提高內地民眾對香港的了解。