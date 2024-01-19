正生會7董事曝光　6人來自教育宗教界1人為心理學家

3名被通緝的正生會董事，分別為正生書院校長陳兆焯、正生會始創人、正生書院校監林希聖及滙基書院前校長陳友志。其中陳兆焯近年在Facebook相當活躍，2020年底聲稱財困進行募捐，2022年聲稱協助港人移英在英國成立基督教正生會(英國)及呼籲捐款。網民案發後在其Fb洗版，斥他們為人師表欺騙市民及學生，感到好失望，質疑：「點解做一個咁壞嘅榜樣，學生如何改過、如何自處？」、「如果中飽私囊係真，真係傷咗好多捐助人嘅心！」

陳兆焯昨(18日)未有回覆東網記者查問，而其WhatsApp頭像仍是正生會捐款的QR Code。63歲的陳兆焯為虔誠基督徒，在美國取得神學博士學位。妻子為九龍禮賢學校暨幼稚園前校長劉斯嫦，兩人育有一子。陳早年在加拿大回流後執教鞭，1995年加入正生會任職營運總監，之後創立正生書院並出任校長，2000年獲選為十大傑出青年。他與家人近年定居英國，並指夫婦也在上帝的引領下開展人生下半場的事工。

另一名被通緝的林希聖，1985年創立正生會，協助濫藥人士毒，輔導他們重獲新生，「正生」一詞來自聖經，取其「悔改歸正」，「出死入生」的意思。他昨日回覆傳媒查詢時稱，從來未有人通知他，無任何資料。他指自己身處美國，不作回應，只稱上主自有判斷，又稱︰「人生自古誰無劫，留得丹心照汗青。」

至於被通緝的陳友志，與行動中被捕的劉振華，分別為滙基書院前校長及校長。其餘被捕人士，包括李永雄傳道、湯德崇牧師及臨床心理學家鄭天諾。

匯基書院校董會昨晚(18日)深夜發出聲明，指剛獲悉劉振華校長涉及一宗有關正生會的調查。因案件涉及本校管理人員，校董會按照教育局指示，已成立緊急事宜處理小組跟進，並已委任潘貴才副校長署任校長職務，以維持學校日常運作，減少對學生學習和學校管理的影響。聲明亦指出並沒有與正生會或正生書院有任何關係，而劉校長亦是以個人名義參與正生會及正生書院事務。