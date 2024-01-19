垃圾徵費未推先亂　購指定垃圾袋食肆難頂　大廈管理費料加3成

垃圾徵費實施在即，港府宣傳不足而引起各界混亂，葵涌東區議員周潔莹在電台節目表示，居民對垃圾徵費認知不足，劏房戶不清楚業主會如何處理垃圾費。她收到單棟唐樓的住戶反映，業主立案法團通知，因管理處需購買指定袋，所居大廈要增收100元管理費，增幅逾3成。該法團指平均每月需要購買600個指定垃圾袋，預計需花費6600元，有居民質疑收費過高。周期望政府多作解說，例如排官員落區與居民解釋。

環保協進會總幹事邱榮光指，近期回收量大增，本周日單是回收紙張已是平時的兩倍多。該會2021年在大型屋邨及5個小型屋邨進行回收先導計劃，每幾座放置1部回收機收集廚餘。不少居民飯後會將廚餘帶落樓回收，反應不錯。但仍有很多細節要與居民商討，包括晚上6時至10時收集廚餘後便會運走，不會留過夜，以免引發臭味或蟑螂，收集後運到有機資源中心。

飲食業方面，政府去年發指引，食肆將廚餘分類回收毋貿支付垃圾費。稻苗學會榮譽會長黃傑龍認為廚餘回收有困難，憂慮最終出現雙輸局面。黃關注全港只有50個回收點，擔心食肆廚餘欠缺支援。部分食肆難無空間分類收集，分類廚餘屬厭惡性工作故難以請人。不少食肆無法解決下寧願支付垃圾費。既無法減廢，又令業界成本上升，將是雙輸局面。

黃以旗下食肆為例，50多間門店所在的商場，4成都無相關配套，惟政府表示準備好配套，理論上可以覆蓋全數商場，但一般商場未向政府提出。他估計旗下食肆每年需多付300萬元買指定垃圾袋，連同人手可達500萬元，屬龐大開支。