行山意外大增　HKSOS App無信號下可求助

疫情以來愈來愈多市民喜歡到郊野公園行山遠足，但自2019年起，涉及郊野公園的搜救個案已經增至超過3,000宗，當中涉及傷亡的個案上升至近4倍。搜救行動分秒必爭，搜救人員能否掌握求助者的地理位置尤為重要，執法部門推出的智慧搜救「HKSOS」手機應用程式，配合專利技術，即使無網絡信號，市民都能發送求救信號，一鍵直達999報案中心。

HKSOS今年1月在iOS及Android平台上架，至今已累積超過4,000次下載，並已應用於成功搜救個案，包括在本月14日，西貢一名32歲男子，到馬鞍坳時感到頭暈、疲倦，按下SOS求助，結果中心把該HKSOS的定位位置轉發給消防通訊中心作出救援行動。最後，報案人於被尋獲。

執法部門呼籲市民下載應用程式，一旦有意外，可讓搜救人員快速鎖定位置。HKSOS有多項功能，包括一鍵直達999報案中心、讓緊急聯絡人代為求助、無網絡仍能發送求救信號、意外偵測系統等，讓人員精準掌握求助者的地理位置，調派搜救人員在最短的時間內為求助者提供協助。HKSOS程式針對熱愛上山下海戶外活動的市民而設計，另將求助訊息圖像化及文字化，亦方便聾啞人士向999報案中心發出求助訊息。