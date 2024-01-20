七成自殺學童未被辨識　林正財促社區及家長做好辨識工作

智庫「治港新政」今日(20日)舉行社區精神健康交流會，精神健康諮詢委員會主席林正財表示，不同指標量度均顯示，本港精神健康狀況十分嚴峻，尤其過去3年疫情已為不同年齡層人士帶來挑戰，有人焦慮、抑鬱；至於學童方面，他指任何人亦可突然面對情緒挑戰，故社區及家長要做好辨識工作。有學者則指，本港學童自殺案件中，有七成個案系統均無法事前辨識，籲增加兒童幸福感。

林正財表示，不單止學童會出現學童精神健問題，任何人都有可能突然出現情緒挑戰，因此其他年齡層亦有需要，譬如老年人亦會出現相關問題，如抵抗力不夠強，踏入新環境時容易出現情緒問題，希望民政專員、區議員多反映區內面對的挑戰。

林又指，自己出任委員會主席至今，學校轉介的個案不足一百個，至於自殺身亡的學童中，大部分亦沒有精神病、家庭暴力、學業差問題，認為社區、家長都要做好辨識工作。他提到，目前有210間中學正參與「醫、社、教」活動，當中有醫生、社工、心理學家等專業人士，會藉合作平台為學生支援。

同埸的香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝亦指出，學童自殺人數比以前高，10個自殺學童，有70%是未有被系統預早辨識，認為除了專注服務提升，政府還需要讓學童有幸福感。他說，每次看到學童的遺書，很多都是面對家庭、人際關係等問題，若社會能給予更多的空間，問題或許會扭轉，提醒家長不應把自己未實現的心願強加在學生身上。