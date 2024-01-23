違國安案張劍虹作供　黎智英「瞓身」撐反修例　遊行揸旗兼行頭

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（23日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供。張說，黎曾表明贊成前美國總統特朗普所推行的制裁法案，謂「Trump 係真係做嘢，唔係得個講字」。張又形容黎「好瞓身」支持反修例運動，遊行都會行頭，「負責揸埋支旗」。

代表黎智英、缺席兩周的辯方資深大律師彭耀鴻，今日再出庭。黎智英穿上啡色皮褸，張劍虹則穿深色羽絨外套作證。張劍虹指，由於年輕人少讀實體報紙，故《蘋果》側重製作網上影片，冀年輕人多了解，並投入運動。2019年11月，特朗普簽署《香港人權與民主法案》，以及有關不供應槍械彈藥給香港警方的法案。張說，黎智英曾在「飯盒會」表示，黎贊成這些制裁措施，並覺得「Trump （特朗普）係真係做嘢，唔係得個講字」。但黎沒有具體指示下屬要做甚麼。

張說，《蘋果》在2019年8月起推行「撐學生訂閱計劃」，呼籲讀者捐錢，謂只要有人捐300港元，便可以有一個10至22歲的學生，免費閱讀《蘋果》。張解釋，黎很支持年輕人「出嚟抗爭」，「好讚揚（他們）為保衞家園而犧牲」，希望他們成為《蘋果》忠實讀者，顧及他們未必有經濟能力訂閱，故推出計劃。李形容黎「好瞓身」支持運動，「每個遊行自己都參與，會行頭，負責揸埋支旗」，《蘋果》全公司亦會投入報道「反送中」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

控方之後展示多篇《蘋果》文章，包括題為「蒙面法掀怒火 全城抗爭還拖」、「瘋狂警暴迎十一」、「是政權，迫我進化」、「全民勇武 三罷」的文章。張說，這些文章均符合黎智英的編採指示，及呼應黎支持香港人上街頭爭取自由，譴責執法人員暴力鎮壓的想法。法官關注，每間報館都有自己的編採方針，不代表等同煽動，控方說會在陳詞再進一步處理。

就着「和勇不分」中「勇」的意思，張劍虹稱，以他的理解，黎心中的勇是行動上的勇，抗爭要團結才有力量。張說，當黎去遊行，見到勇武示威者打爛店舖，黎都不覺得是一回事，反而覺得他們「好勇，好投入」。

案件編號：HCCC 51/2022