疑似網騙苦主求助東呼　投資百萬恐有去無回頭

網上投資騙案由2021年的980宗，大幅升至2023年首10月的4,045宗，足上升4倍多。有市民指近年網絡騙案增多，促當局立法監管。從事餐飲業的女事主Anne向《東呼即應》申訴指，她早前因誤信網上投資廣告和通訊群組，在詐騙應用程式上投資100萬港元，買賣「新股」賺取高回報，結果血汗錢如泥牛入海。Anne上月憤而報案求助，案件列「以欺騙手段取得財產」，惟至今未有人被捕。有議員認為，投資者在手機應用程式上轉帳，要看清楚戶口持有人。

年約50歲從事餐飲業的Anne，因誤信網上的投資廣告和通訊群組而付出沉重代價。她憶述，當時有很多類似的廣告出現，封面像是股票教學班及有些免費諮詢，可以進去(群組)，對方會教導怎樣投資，她就湊巧進了其中一個。入群組後不久，Anne收到一個自稱羅杰的人的聯絡，對方不斷讚揚群組導師「犀利」，又聲稱自己是證監會職員，保證導師的投資方法絕對可行，還著她申請一個投資專用的手機應用程式。

數周後群組內開始有人留言，說導師用數千萬港元跟某集團高層，洽談了一個新的人工智能(AI)投資方案，保證一定有80%利潤，只要放10萬港元在內，而該10萬港元本金可隨時拿走，Anne就曾試過數次賺得1萬多港元。少額獲利的甜頭，使Anne慢慢放下戒心，在2023年11月21日至12月8日期間，她投資了大概100港萬元到詐騙程式，騙徒亦捉緊她這刻鬆懈的機會，令她泥足深陷。

到後期，對方稱現在開始，他們談了一個(投資方案)回來，稱為大手交易；又說很多證券公司都有這類黑幕，他們會有一些金額大的股票，普通人用正價買入，但他們不用正價。透過這些「低風險 高回報」的投資，Anne「獲利」近300萬港元，「導師」利用在12月6日上市的新股，謊稱能賺得更多。Anne表示導師開始說抽新股，只是資金要存儲2天，Anne「理所當然」地抽中新股，惟騙徒卻以她中了14萬7千股為理由，要其接下價值600多萬港元的新股，而且不能拒絕。

Anne指對方都沒有說明抽中就要接受，惟對方指現在開始會凍結其戶口，指其還欠戶口100多萬港元才可以填平金額；還建議Anne跟銀行借款或者信用卡提款等，她遂向朋友借錢，朋友帶了現金給她，但亦提醒她可能被騙。及後導師秘書每天早上都打電話來，簡直像轟炸般著她籌錢。Anne幾經掙扎，最後於去年12月12日報案，惟報案後曾數次致電警方，但不獲回應。警方回覆指接獲一名女子報案，經過初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由科技及財富罪案組跟進，暫未有人被捕。

議員吳傑莊指，公司的應用程式(App)譬如要你注入資金，理論上正式持牌的公司，資金會入到公司帳戶，如果市民看到轉入個人資戶口或是先給某人，這種情況下就要很小心；還有合約方面，市民開應用程式會有很多電子合約，合約內容會比較詳細及很長，但巿民都要看看，如果是假合約，可能有機會比較粗糙。