張劍虹供稱英文版《蘋果》只論立場　黎智英盼美國對中港出手

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（24日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供。張說，黎智英指示成立英文版《蘋果日報》，表明毋須平衡報道，只需符合《蘋果》立場的觀點。張坦言，英文版《蘋果》只會負面報道中國新聞，張認為黎是想把中國塑造成很多問題的國家，藉此給美國更多理由，對中國實施敵對行動。

張劍虹指，2020年5月，國安法將訂立，黎智英發起《蘋果》英文版，並向管理層表明毋須平衡報道，只需涵蓋支持香港、符合《蘋果》立場的觀點。黎說，當時正值新冠疫情，形容反中情緒是美國所需要。成立英文版，能讓《蘋果》走向美國，對美國政治產生作用，並希望美國出手，對中港作出敵對行動，從而保護《蘋果》和香港。張坦言，在報道中國新聞方面，英文版《蘋果》比中文版更為極端，只有負面新聞。張表示，黎覺得中國政權打壓人權，隱瞞新冠疫情，沒有誠信。黎想把中國塑造成一個問題叢生的國家，從而給美國更多理由，對中國實施敵對行動。

庭上展示一系列Whatsapp訊息，顯示黎智英曾說「有了英文版我的期望是，或者有一些關心香港的外國人也訂閱撐我哋」、「若外國人想透過支持我們來支（持）香港，我們就得救了。越（愈）想越（愈）覺得英文版是我們當下必須做事項」、「請努力量（盡）快推動這事，現在很多美國大媒體要訪問我是想撐我哋，是時候走向美國讀者，讓他們的存在成為我們與美國政治的槓桿，是很大支持柱樑」。

對於黎智英助理Mark Simon在《蘋果》英文版的角色，張今日在庭上說，Mark Simon會協助宣傳，協助介紹專欄作家，及邀請美國官員及政要訂閱，當中包括美國前總統特朗普、前副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧。黎想藉邀請政要訂閱，為《蘋果》提供政治保護。不過Mark Simon之後向張指，因政要的付款記錄不應留在《蘋果》系統，故最終上述政要都沒有訂閱。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022