批政府未善用土地　有議員促重新審視郊野公園邊陲及綠化地建屋

離島區發展滯後，有議員今（24日）提出「善用土地資源，加快發展離島地區」的議員議案，指大嶼山在內的離島現時尚有大批土地未被充分利用作發展用途，促請政府深入研究如何善用離島，尤其是大嶼山的土地資源，更有議員指出「路通財通」，但離島「路不通」，政府應基建先行，完善社區配套。

提出議案的議員葉劉淑儀指離島有很多珍貴資源，離島達208平方公里，佔香港整體面積四分之一，人口約26萬，但離島人口老化相當嚴重，主要原因為交通不方便，年輕人難以找工作。她表示，離島有大量土地供應來源、迷人海灘、寺院，但大嶼山發展面對很多困難，交通不暢達，稱有人想去大澳，起碼一個半小時，且道路彎多危險，而碼頭陳舊，令遊客難以去遊玩，她又斥南丫島等於港島6分之1，但因為交通不暢達而無法發展，而南丫島石礦場又現成平整的土地，只要政府投資基建，可以做到非常優美資源；至於大嶼南土地9成土地為私人擁有，但政府沒有諮詢，收地更沒有沒有賠償；改善梅窩由2014年開始只到了第二階段，稱梅窩碼頭「豆腐膶」地方，發展卻要超過15年，費用超過10億港元，斥發展太慢，費用太高。

另一議員陳學鋒表示，東涌東首批居民今年開始入夥伙，但要等到5年後，東涌東站才可啟用，情況並不理想，又質疑班次能否追上加入的18萬人口容量，滿足整整30萬人口需要，他指大嶼山南北只能靠一條又長又窄的東涌道，而每逢打風落雨，大澳就會變成孤島，斥離島社區配套設施遠遠跟不上，東涌至今一個標準的運動場、文娛中心都沒有，建議政府要「基建先行，完善社區配套」。

在土地運用方面，議員管浩鳴指出，目前郊野公園佔本港土地總面積大約四成，為住宅用地總面積的6倍。相較於鄰近地區如日本、南韓和新加坡，本港郊野公園的範圍更是「大到唔成比例」，然而公園的範圍就比香港小20倍的新加坡，總面積雖然不及香港，但居民卻滿意當地的綠化及保育工作，令新加坡贏得「花園城市」的美譽。相反，香港即使有四成的土地被劃作郊野公園，卻被稱為「石屎森林」。因此要綠化城市應該「重質不重量」。

他重申郊野保護和生態保育值得支持，但不應忽略城市規劃和郊野公園的終極目標是以人為本，目前有以10萬計基層市民要捱貴租、超過20萬人蝸居於環境惡劣的劏房籠屋，質疑作為負責任政府，是否應該這樣，更指本港有不少未有發展用途的土地，偏偏就「得地無所用」、「繼續曬太陽」，反問「環保意識係重要，難道就可以凌駕一切以民為本的宗旨」，促重新審視郊野公園邊陲和綠化地帶建屋，或興建配合社區配套和產業發展用途的可能性。