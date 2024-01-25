料明年後訪客量回復疫前水平　理大倡聯大灣區推旅遊產品

隨着中港澳3地已開關約1年，香港理工大學酒店及旅遊業管理學院預測，港、澳、大灣區的國際訪客量明年後將回復至新冠疫情前的水平；又預計至2027年大灣區整體訪客量約5.3億人次。學院指本港宜多音樂會等活動，以及聯同大灣區城市，提供更多旅遊服務，吸引旅客留港過夜。

理大開發大灣區旅遊需求預測平台(GBA-TDFP)，結合經濟學、旅遊管理及計算機科學等理論，預測明年後，香港、澳門，以及大灣區內地城市的入境和本地訪客量，以及大灣區內的客流量將大升，回復至疫情前的水平。平台又預計到2027年，大灣區整體本地訪客將超過3.35億人次，入境訪客達1.95億人次，而大灣區內部的客流量達到2億人次。

另外，分析指所有大灣區城市的訪客評論均傾向正面，證明當地旅遊業復甦強勁，並具備巨大增長潛力。理大酒店及旅遊業管理學院副院長宋海岩表示，訪港旅客對較有興趣本港文化、古蹟，但復甦情況仍較鄰近地方慢，指本港可從多元旅遊服務和產品出發，除夜市外，亦要多辦音樂會等活動，同時聯同澳門、深圳，乃至大灣區城市等，推出「一程多站」的旅遊產品，以吸引更多國際旅客。