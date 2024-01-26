逾期換身份證數量多　議員倡增罰款收阻嚇力

立法會財務委員會今日(26日)通過追加6,950萬港元撥款予入境處，以應付持續推行提升處理身份證申請能力措施的所需開支。有議員關注逾期換領新身份證高達數十萬宗，質詢政府有何應對措施，有議員更建議向未有按期換證的人士增加罰款，提升阻嚇力。

根據當局提交的文件指出，由2023年3月6日至12月15日，人事登記處共處理約21.2萬宗逾期換證申請，預計來年仍約有31萬宗逾期換證申請有待處理。

議員周小松指當局處理約21.2萬宗逾期換證申請中，有多少因疫情未能在回港30日的期限內成功換證；又要求交代如何處理逾期換證的個案，有多少宗檢控和定罪的數字。他又指預計將有31萬的換證申請，當局有否預計有人長期不回港，以及有否相關應對措施。

政府回覆指21.2萬宗申請當中，有30%不在指定時間換證。逾期換證卻又不能提出合理辯解而遭到起訴的，目前只有8人，政府又補充，指該8人都是涉及其他入境處罪行的。一般而言，市民在外國讀書或工作，已是合理辯解。政府又指基於各種原因，換證率不會達到100%。

議員周文廣強調公共資源寶貴，政府不能無止境延長換領新證的截止日期。他提議局方對未有按期換證的人士增加罰款，提升阻嚇力。另一議員容海恩亦要求局方考慮增加罰款，提升換證誘因。

政府指若換領人士沒有合理解釋，而未有換證，局方會採取執法行動，當局正考慮計劃分階段及有秩序地宣布舊身份證為無效，當局正內部研討，是那個時段、由那一個年齡層先開始，目前難以估計多少人不換證。