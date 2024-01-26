大窩口邨升降機常壞　長者街坊大呻難出街

公共屋邨升降機頻頻故障，嚴重影響居民，特別是長者和殘疾人士生活，有長者因「𨋢常壞」導致兩三個月無法出門，「比虐待還要慘」。《東呼即應》團隊走訪其中一個「壞𨋢重災區」大窩口邨，發現該邨65部升降機，平均一個月壞17次，壞𨋢可謂「總有一部在附近」。有議員建議，對不達標升降機承辦商加強罰則，包括列入黑名單不再錄用。

近年房屋署的升降機更換工程，本應是「惠民生」的好事，但住戶似乎並不是很幸福。年近80歲的庾伯伯近日向《東呼》團隊反映，自己在葵涌大窩口邨富賢樓居住超過30年，期間一直受到升降機故障的困擾。富賢樓共有884個單位，繁忙時間空位難求，住戶為能準時上班上學，不惜「遊𨋢河」，或直接走樓梯。庾伯伯表示，富賢樓正更換升降機，低、中、高層各先換一部，現時其所住樓層只有一部升降機可用，若需要於繁忙時間下樓，升降機到達時往往已經沒有位置，十分不便。

庾伯伯亦指，遇上天氣影響或大風出現氣流，升降機有時需要人手助推關門，擔心若現時唯一一部運作中的升降機出現故障，他就不能上樓，須待維修好才能回家。

葵青區議員陳安妮表示，大窩口邨是一個長者邨，有很多獨居和雙老住戶，以及一些需要使用輪椅的街坊朋友。若只有一部升降機，遇上繁忙時間段要下樓，或居住樓層沒有升降機，就要轉去其他樓層，對他們來說十分吃力。

據議員統計，大窩口邨升降機故障，以富德、富賢、富泰樓最為嚴重，曾試過一年內收到70次故障投訴，市民埋怨升降機質量一般，出入靠運氣，隨時可能「有家歸不得」。《東呼》團隊就故障原因質詢房屋署，署方指大窩口邨共有65部升降機，按月平均故障次數約為17次，人為及環境因素約佔了故障次數五成。

邨內升降機平均幾天故障一次，但香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成解釋，所謂故障不一定是如困𨋢般嚴重，𨋢門不能關閉、燈或風扇有問題、按鍵問題、停𨋢位置不正確、或升降時突然震一下等，都屬於故障。他指，部分市民等升降機時心急，會不停按鍵，也會導致按鍵燈燒壞，形容問題是雙向，用家和維修方都要注意。

同時，由於房署的通知較為模糊，居民時常將例檢誤當成故障。議員陳穎欣表示，升降機周檢時間往往寫得很長、很籠統，但並非整段時間都進行例檢，建議當局應收窄升降機暫停使用的時間。她指，除了升降機大堂，各樓層並無張貼相關通告，居民出門發現升降機不能使用，又無相關通知，難免誤會升降機又故障。

早前審計報告揭露，有八成升降機現代化工程延期完工，《東呼》團隊在工作日到庾伯伯所住大廈，實地觀察約兩小時，大堂有6部升降機，其中兩部被圍住，不過沒看見有人施工，現場有不少長者在等候升降機。陳穎欣質疑房屋署有否監管相關承辦商的延期情況，例如無法達到指標會否有罰則、會否稍後將相關承辦商列入黑名單不再錄用等。

「𨋢常壞」的情況不絕於大窩口邨，屯門良景邨也試過全邨8座樓中，最少有10部𨋢處於停用狀態，其中一幢大廈更是6部𨋢壞足4部。事實上，除了房署，負責檢驗全港升降機的機電工程署同樣備受詬病，特別是突擊巡查次數嚴重不足，更曾被審計署公開批評。確保市民出行方便、出入安心，港官責無旁貸。