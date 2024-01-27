調查指逾六成在職照顧者「無覺好瞓」　每日僅瞓6小時或以下

循道衞理楊震社會服務處去年進行一項有關在職照顧者的調查。(黃仲民攝)

循道衞理楊震社會服務處今日(27日)公布一項調查結果，發現每位在職照顧者平均要照顧1.5人，惟當中有逾40%人不滿意自己的生活時間分配，包括有逾60%人「無覺好瞓」，每日睡眠時間僅6小時或以下，甚或有約80%人每日的閒暇時間更少於2小時，近90%人表示需要喘息空間。

服務處於去年11月至12月期間，訪問了113名在職照顧者，了解他們的照顧狀態、生活時間分配及職場支援的狀況。結果發現，有46%在職照顧者需同時照顧2人或以上，當中以子女及父母為主要照顧對象。

調查又指，共44.2%人不滿意自己的生活時間分配，根據調查顯示，高達61.9%人有睡眠不足情況出現，他們每日睡眠時間為6小時或以下，甚或80.5%人每日閒暇時間少於2小時，當中13.3%更完全沒有閒暇時間，然而高達87.6%人表示自己需要喘息空間。

職場支援方面，調查發現有80.5%人會選擇在工作環境披露自己作為照顧者的身份，惟他們認為除了期望公司能提供彈性上班時間外，「上司及同事的接納」亦同樣重要。至於分擔照顧者角色上，家人協助比例佔最重，有67%，相反選擇家庭傭工只佔整體25%。