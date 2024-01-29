童樂居虐兒案　起訴34員工迄21判囚

虐兒案一宗都嫌多，惟本港近年不時爆出兒童被虐的事件，最轟動的一宗是由本報率先揭發的香港保護兒童會轄下「童樂居」的虐兒案，多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，施以多項毒招包括摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地等，涉及至少40名受害兒童，事件中共有34名女職員被起訴虐兒等罪，案件分拆成多案，分別在區域法院和裁判法院審理。不少案件已經審結，至今有21人被裁定罪成，判囚4星期至30個月不等。

其中16人在裁判法院處理，11人先後認罪，5人不認罪受審後亦被裁定罪成。在裁判法院罪成的16名被告，分別判囚4周至15個月不等，當中馮凱琍亦在區院另承認一項虐兒罪，被加監至4個月48星期。

其餘18名被告，涉及的案情較為嚴重的，已轉介區域法院審理。當中5名被告陳玉玲（判囚15個月）、陳麗娟（判囚2年3個月）、馮鳳豪（判囚2年半）、李慧心（判囚4個月）及鄭淑貞（判囚4個月2周），分別已認罪或被定罪，並在區院率先接受判刑；當中暫時以馮鳳豪判刑最重。

餘下的13名被告，均在同一案中審理，當中7人不認罪接受審訊，今年1月16日被裁定表證成立，案件將在3月26日續審。其餘的認罪被告，則會待此案審結始作出判刑。