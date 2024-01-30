觀塘駕Tesla剷路撞傷4人　女教師危駕提堂4月底再訊

一輛Tesla電動車於昨午(29日)，在觀塘沿協和街往秀茂坪方向行駛，當右轉入月華街時失控衝上行人路，掃低途人後再剷回馬路，導致包括一對父女在內共4人受傷，其中5歲女童送院時頭、面及腳均流血，至今晨(30日)情況仍然危殆。肇事女司機於事後被控1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至4月30日再訊。

女被告姚雨恩（29歲），報稱教師，被控於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界，在道路上危險駕駛1輛私家車，引致周姓事主身體受嚴重傷害。裁判官今把案件押後再訊，待控方索取法律意見及待進一步調查。被告獲准以8,000港元現金保釋，期間須交出駕駛執照，且不得駕駛。

事發於昨日下午近5時，涉事電動車在案發地點右轉入月華街時，疑剷向行人路，並撞毀約3米長鐵欄。行人路上一對父女及兩男女走避不及捱撞，多名途人見狀報案。救護員接報趕至，先為頭、面及腳受傷流血的5歲女童包紮，其36歲父親手部亦告受傷，2人由救護車急送伊利沙伯醫院，女童至今仍危殆。其餘兩名女途人分別腳及頭部受傷，經敷治後亦送聯合院檢查。

案件編號：KTCC 198/2024