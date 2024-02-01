第三方物流服務供應商資助先導計劃　資助額倍增至200萬

運輸及物流局今日（1日）就「第三方物流服務供應商資助先導計劃」推出優化措施，加強支援物流企業升級轉型，邁向智慧、綠色和可持續物流發展，以及把握跨境電商發展所帶來的商機。

先導計劃推出3項優化措施，包括：（一）將每間申請企業的累計資助額上限由100萬元增至200萬元；（二）擴大資助範圍以涵蓋環境、社會及管治（ESG）科技方案和相關的應用服務，包括顧問服務；以及（三）擴大資助範圍至包括與應用科技相關的項目培訓。

運輸及物流局發言人指，正如去年10月公布的《現代物流發展行動綱領》中提到，目標是推動香港物流業朝着智慧化、現代化、綠色及可持續化、國際化和便利化的高質量發展，把香港打造成為以高價值貨物和電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐。經考慮業界的意見和智慧及綠色物流的最新發展趨勢，就先導計劃推出優化措施，作為《行動綱領》的24項行動措施之一，為物流業界數碼化及科技升級轉型，邁向智慧物流發展提供更適切的支援，並推動綠色可持續物流發展。

總值3億元的先導計劃自2020年推出以來深受業界歡迎，為第三方物流服務供應商就科技應用的項目提供資助，鼓勵物流業提升效率及生產力。由2023年起，每項申請的資助比例亦由「1:1」配對原則提高至「2（政府）:1（申請人）」。運輸及物流局和業界代表組成的管理委員會在去年完成先導計劃的全面檢討，並制定是次優化措施。截至2023年年底，先導計劃已資助227個項目，受惠企業達192間。