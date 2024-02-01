調查指港人抑鬱指數再創新高　近44%受訪青年重度抑鬱

心理衞生會去年舉辦「全港抗抑鬱 測試大行動」，以街站及網上問卷的方式為市民測試抑鬱狀況，一共收集2,904份問卷。結果發現港人抑鬱指數再創新高，其中男性、以及18至24歲人士的抑鬱、焦慮及失眠程度較其他年齡組別高，同時男性較女性較不願意主動尋求支援。而研究又發現不會向專業人士尋求協助的受訪者，整體抑鬱及焦慮程度比願意求助者更高。

研究指出，在18至24歲的青年受訪者中，近4成4受中度至重度抑鬱情緒影響，比例遠超於其他年齡群組，主要壓力來源是擔心學業問題。心理衞生會助理總幹事黃敏信認為政府應聯同各界制訂長遠的精神健康政策，鼓勵於大專及中小學課程內增加心理健康教育，及提供更多常設資源，例如情緒體驗館、精神健康資源站等，提升青年對心理健康的認識，同時亦應推動學校成為精神健康友善校園，讓在學青少年提升精神健康。

港大社會工作及社會行政學系教授吳兆文亦提到青少年自殺個案上升，當局提出三層應急機制等方案，但除了「治標」外亦需「治本」，他引述研究結果指，學業是青少年的最大壓力來源，背後其實是青少年難以找到個人價值，吳兆文認為社會價值觀上，認為青少年一定要學業成績出眾，升讀大學，但其實並不健康，他提到在外國職業教育相較傳統大學並非次等，職業教育在香港亦應要有發展空間，讓青年根據興趣有不同出路。

黃敏信又建議應關注男士抑鬱情況，以網上輔導等方式，作為合適的支援渠道，可有助積極求助。而大眾亦應主動學習情緒健康知識，尤其是調查中發現受訪者傾向向朋友及家人尋求支援，及早發現身邊人困擾可推動身邊人尋求協助。另外，抑鬱、焦慮與失眠的關連性強，大眾可以睡眠情況入手，推動當事人接受初步評估，減少更嚴重的情緒問題惡化。