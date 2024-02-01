議員促當局就「假飛」問題採取行動　對門票實名制持開放態度

阿根廷球星美斯領軍的國際邁亞密即將來港作賽，門票在開售不久即告售罄，但近多個網上平台近日都有人以低於原價放售門票，疑出現「炒燶黃牛飛」情況。有議員促政府針對假飛問題採取行動，但對就門票實名制立法持開放態度。

議員鄭泳舜強調不鼓勵市民「炒黃牛」，認為對市民不公，籲經非正式途徑買飛的市場小心，又促文體旅局針對「假飛」採取行動，以及多次購買問題。被問及是否應推出門票實明制安排，鄭表示對門票實明制持開放態度，認為實名制與否取決於承辦商，又指出目前未有法例規管紅磡體育館場地門票，期望當局可研究修例。

另外，有政黨近日亦在深水埗區向324名深水埗區中小學學生家長了解當區學校體育教育情況，發現逾60%認為學校體育課時不足，近80%贊成增加中小學體育課時。

鄭泳舜指，疫情下深水埗住劏房居民運動質量減少，而近年多學童有情緒壓力，希望可透過運動協助處理，又指目前香港運動課時只有80至120分鐘，但連同課前準內時間，學童實質運動時間可能只有10至20分鐘，反之內地體育課時間就有135分鐘，日本亦有約150分鐘較香港多，促增加運動課時。

深水埗區區議員何坤洲則建議政府可在體育課上引入新興運動，推廣受青年人歡迎的新興運動，及引入好玩體育項目。另一區議員張德偉建議當局可協調，鼓勵主辦單位向中小學生派發熱門比賽門票。