漁護署郊野公園擬設新式露營　顧問公司倡保留原有設施增小食亭

漁護署於2022年11月委託顧問公司進行研究，探討在郊野公園三個潛在選址設置新式露營設施的可行性。郊野公園及海岸公園委員會今日（2日）舉行第83次會議，討論新式露營設施的概念設計。顧問公司奧特地境有限公司指出，大多受訪者希望郊野公園能提供經濟實惠的露營選擇，喜歡在草地上露營且贊成在營地設置草坪。顧問公司表示，露營人士注重環保的露營習慣，建議可引入妥善廢物管理制度，且偏好低收費或免費。

3個選址分別是西貢西郊野公園的大網仔、大欖郊野公園的大棠、大帽山郊野公園的扶輪公園。顧問公司進行調研及收集公眾意見，受訪者樂見郊野公園設施有所改善，並發現大網仔比較適合小組形式露營者，大棠與扶輪公園則比較適合團體或攜帶大型裝備及寵物的露營者。顧問公司提出，在設計上盡可能保留原有設施，增加小食亭，並聘請人手維護，另外一些用天然材料搭建的設施或樹木植被，會盡可能予以保留。

委員會對增加小食亭及僱員提出疑問，如何收回成本及保持可持續發展。顧問公司回覆稱正在磋商營商模式，有不同的模式可以討論。另外委員會建議在大欖郊野公園範圍內進行十一號幹線和屯門繞道工程。並建議移除香港仔郊野公園和薄扶林郊野公園內寶雲線與黃泥涌線的132千伏特架空電纜和電塔，並將景觀恢復原貌。