去年網上騙案佔詐騙逾7成　超過1.5萬宗涉網購及投資

近年本港騙案頻生，市民需提高警覺。新聞博覽館座談會今日（3日）舉行，執法部門在會上表示，去年錄得的騙案中，有7至8成均屬網上騙案，其中涉及網購及投資的特別多，因近年市民機不離手，容易透過手機上網進行投資、交友或購物等活動，加上港人投資和投機心態重，令騙徒有機可乘。

本港去年共錄得約9萬宗罪案，按年急升近3成，主要屬詐騙案升幅帶動，佔整體罪案超過4成。執法部門表示，在整體網上騙案中，網購騙案佔8,900多宗，而投資騙案亦有6,300多宗，而「猜猜我是誰」的騙案亦同樣有明顯上升，8成受害人屬65歲或以上長者，例如曾聽過有操潮州話的長者接獲騙徒來電，被告知兒子被劫走，後來想起對方並非講潮州話才發現是騙案；也有長者接獲假扮孫子的騙徒來電，但事後記起自己只有孫女，揭發騙案提醒市民若遇到陌生來電，需保持冷靜。

部門又指出，而在過去一年，不單數字有所增加，涉及金額亦急速上升，詐騙情況明顯比起新加坡更嚴重。由部門推出的手機應用程式「防騙視伏App」本月會加入新功能，用戶瀏覽可疑網站及接收可疑來電時，會即時發出警示，並增加了公眾報料機制，讓市民舉報可疑來電及網站，鼓勵市民善用工具。

執法部門又指出，防騙只靠宣傳和執法並不足夠，電訊商、銀行業等業界亦有社會責任一同打擊騙案，市民本身也要提高警覺，並將將防騙資訊提醒身邊人「冇咁大隻蛤乸隨街跳」。