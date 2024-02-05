打擊黑工送外賣拘23名南亞假難民　今搜查3間外送平台公司

人員到中環砵典乍街一辦公室搜查。(蘇偉明攝)

外送平台公司欠缺監管，勞動權益爭議不斷，甚至出現黑工問題！早前有工會踢爆，有人利用不同渠道協助大批手持雙程證或提出免遣返聲請、不可在港工作的南亞假難民非法送外賣賺錢，令外界擔心外送平台變相「養奸為患」。

執法部門因應相關情況，前日(3日)及昨日(4日)在全港採取行動，成功拘捕23名從事外賣員的非法勞工，他們懷疑向外賣平台註冊人士租借並獲得帳戶，從而接取訂單，在餐廳領取食物再運送到顧客指定地址，藉此賺取由外賣平台所提供的酬勞。

據了解，被捕人士全部是南亞假難民，他們違反「禁止接受有薪或無薪的僱傭工作」的規定，而且涉嫌「串謀詐騙」，目前已被起訴相關罪行，案件今日(5日)於西九龍法院提堂。

而在今日下午3時開始，執法部門再展開行動，突擊搜查3間本港主要外賣平台公司，分別位於銅鑼灣及中環的辦公室。為數約10名人員，首先搜查一間位於中環砵典乍街45號的辦公室，然後陸續到銅鑼灣時代廣場及希慎道33號利園一期的目標公司檢取文件，以了解相關公司有無僱用黑工送外賣。

執法部門表示，打擊黑工的行動仍然繼續，如果有人將外賣平台帳戶交給非法勞工使用，等同協助及教唆非法勞工去從事外賣工作及串謀行騙，需要面對同樣刑責。