跨境器官捐贈有先例　4個月大女嬰前年換心

本港不時有緊急換心的呼籲事件，前年一名患有急性心衰竭的女嬰在發出換心呼籲後約一個月，於同年12月中獲內地一腦幹死亡幼童捐贈的心臟，在香港兒童醫院完成換心手術，屬全港首宗以內地器官進行的移植手術。有關事件一度引起爭議，有醫生擔心有關做法會開壞先例，醫院管理局當時回應指，個案屬特事特辦，強調所有程序合情、合法、合理。

前年11月，該名女嬰芷希僅有4個月大，她患有「擴張性心肌病變」，並出現急性心衰竭，急須合適心臟移植續命，當時兒童醫院曾呼籲合適者作捐贈。事隔約一個月，來自內地腦幹死亡幼童的心臟給了芷希一線生機，經衞生署人體器官移植委員會檢視及審批後，心臟到港並順利於兒童醫院完成移植手術，為首次有內地器官獲批運送至本港移植。去年2月、即完成手術後兩個月，兒童醫院表示，芷希已毋須使用強心藥和呼吸器，形容康復進展符合醫療團隊預期。

然而，事件一度引起爭議，有醫生擔心有關做法會開壞先例，或影響外界對香港器官移植的觀感。當時醫管局回應指，是次為特別情況，需爭分奪秒，強調個案屬於特事特辦，且中港兩地均有啟動程序監察，所有程序是完全合乎兩地就人體器官移植的監管及法規，合情、合法、合理。

根據醫院管理局人體器官／組織捐贈用作移植宗數及等候人數的統計數字顯示，截至去年底，本港共有76名患者正輪候心臟移植，惟去年全年僅8宗心臟捐贈，2022年全年有11宗，而2021年則同樣僅得8宗，心臟捐贈徘徊在低位。