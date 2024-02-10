大年初一到大埔林村祈福　善信反映寶牒加價至50元

本港迎來全面復常下首個農曆新年，市民趁今天大年初一（10日）到大埔林村拋寶牒祈福，而林村今年新設「許願夜市」。有善信表示，往年一份寶牒30港元，現已加至50港元，但為了新年好意頭也會購買。有夜市檔主指，中午人流逐漸暢旺，但相比上年少約3成，或與通關後港人外遊有關。

不少市民及旅客努力拋寶牒上樹。有善信拋了4、5次寶牒才成功將其掛在樹上，又指其女兒拋了10多次。他認為過年氣氛很好，表示自小與父母到林村拋寶牒許願，已持續20、30年，現時則與妻女同來，朋友和親戚亦會陸續到達，大家上午會停留在林村互相拜年，希望家人身體健康、家庭融合，香港愈來愈好。

另有市民早晨9時許已到達，拋了1次寶牒就成功。他表示，自10多年開始每年都偕同家人到林村許願，希望龍年身體健康，行運一條龍。亦有來自四川和蘇格蘭的旅客表示，感受到香港濃厚的新年氣氛，特意來林村許願，期望能夠達成願望，形容是一次難忘的經歷。

今年林村新設「許願夜市」，市民可於夜間拋「發光寶牒」祈福，並觀賞夜光許願樹，村內亦設立多個發光「打卡」點，讓市民拍照留念。部分攤檔早上已開始營業，有檔主表示，中午人流逐漸暢旺，但相比上年少約3成，或與通關後港人外遊有關。她指，早前天氣寒冷，原本預計夜市生意一般，但今日天晴，稍後時間應會有更多人到訪，而夜光寶牒售價60港元，比普通寶牒貴10港元。有風車檔主亦表示，上午生意一般，相信見晴後更多市民吃完午飯，會再來林村許願。他指人流與去年相若，今年沒有加價，見今年市民心情頗佳，預計生意會增加2至3成。