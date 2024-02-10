新春花車巡遊闊別4年復辦　市民提早霸定靚位期待表演

停辦4年後終於復辦的新春花車巡遊，即將於今晚(10日)8時上演！今屆表演請來美國啦啦隊、菲律賓和日本勁舞團等，29支來自香港和世界各地隊伍以歡樂舞步迎接新一年。巡遊表演隊伍於尖沙咀文化中心出發，廣東道為其中一個熱門觀賞地點，一眾在場市民在下午約5點已蓄勢待發「霸定靚位」，非常期待。有市民表示幾年未看過表演，非常興奮；有旅客則指非常喜歡香港，已是第3次來港，今次特地揀選農曆新年來港，希望成功看到花車遊行。

陳生陳太對花車巡遊非常期待，因為已很多年沒有花車巡遊，加上女兒今日亦有份以街舞表演參加花車巡遊，陳太指擔心人多改路，甚或難以到尖沙咀找到「靚位」觀賞女兒表演，要預早點時間來，故今午2點左右已到；她又指今晚會看到完場才離開，雖然會累，但「一年一次都ok既！」

來自比利時的遊客Jessica，一家三口一同來港遊玩，她指非常喜歡香港，今次已是她第三次來港，丈夫更是第6次來港，認為香港比起新加坡或曼谷等地更與別不同更好玩，而且女兒亦十分喜歡香港迪士尼樂園，期望花車巡遊開始後會看到迪士尼的花車表演，對舞獅的表演也十分興奮，而且表演活動安排很好，場內保安嚴密讓她非常滿意，她又指香港新年氣氛十分好，昨天(9日)更特地在港買了中式龍年賀年衫慶節，以後也會再來港遊玩。

來自深圳的謝小姐今日特地來港看花車巡遊，她指會即日來回，然後明天(11日)再來香港看煙花，被問到為何不直接留港一夜，她則笑指來往中港兩地交通方便，故沒有特地留港，她又指聽說花車巡遊多年沒有舉辦，加上香港的表現較偏向國際化，所以非常期待，香港的農曆新年氣氛也比深圳更佳，「年味很重」。

賴氏一家三口一同來看表演，都是第一年看花車巡遊，對表演十分期待，賴生又指原先想買票坐觀眾席，但很難搶飛，故只好自行前來等位，他認為今年交通安排妥當，「每年煙花個啲都係咁樣，都預咗咁樣封路，所以頭先搭車都已經揀定哂路線」。