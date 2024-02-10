本港生態奇觀多籮籮　環團嘆旅遊配套不足浪費美景

隨着國際遊客的旅遊習慣改變，本港亦要「變陣」發展深度生態文化旅遊，有環保團體分享，香港的天然資源豐富，世界級地質公園近在咫尺；亦有逾200離島，各自蘊含獨特的傳統文化。但他舉例長沙沙灘附近竟沒有住宿設施，佐證旅遊配套設施不足便浪費美景，促請港府及社會珍惜和傳承這些景點。

環保協進會總幹事邱榮光今日(10日)在電台節目表示，自小對本港的地理環境充滿好奇，想了解所居住的土地、深水港口是怎樣形成的，但學校課程卻未有涵蓋相關範疇，僅學習1萬公里外的澳洲和新西蘭地理。他及後才了解到本港約6,000萬年前火山處處，地面上的六角柱石一直伸延到海底，柱石等亦令本港能夠成為170個世界級的地質公園之一，珍寶近在咫尺。

邱榮光提到，要欣賞自然奇觀，只需從吐露港乘船出發，便可遊走馬屎洲看億年岩石；荔枝莊看洗衫板沉積岩；東坪洲看威化餅般的頁岩等，亦能到復育後的鄉村荔枝窩，還有到剛開放的沙頭角參觀。愛好蝴蝶的人亦可到曾出現約200種本港蝴蝶的大埔鳳園蝴蝶保育區。另外，本港擁有南丫島，長洲，坪洲等200多個離島，亦有700條充滿歷史文化的村落。另有過半香港土地是郊野公園，有著很多風景優美的行山徑，均可發展生態旅遊。

不過，縱使本港擁有良辰美景，但邱榮光認為本港未完全善用特色地點發展生態旅遊。他舉例，位於大嶼山長沙沙灘的旅遊配套設計不足，沙灘附近「難以置信」地令人疑問為甚麼沒有酒店或度假村，令港人和遊客未能盡享美景。邱認為香港有意發展深度的生態文化旅遊，好像烹調一樣，豐富和多姿多采的景點都已在位，只需配合起基建配套，暢達的交通運輸，再加上知識和文化上的傳承，便能成事。