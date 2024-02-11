新春煙花盛放　金元寶金8字連環炮聲除舊歲

新春煙花在大年初二(11日)晚上於維港上空盛放！踏進8時，煙花匯演音樂在兩岸奏起，海上躉船紛紛傳出陣陣炮聲，維港上空頓時呈現五光十色的煙花，吸引觀眾「嘩嘩」歡呼！夜空中綻放出「金元寶」、「千輪金雨」及「金色8字」，令人目不暇給。

今晚盛放的煙花匯演全長23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放，賀年歌曲加上流行音樂作為背景音樂。首幕「鼎騰虎躍」將由響亮的鑼鼓聲為煙花匯演展開序幕，高空中帶出「閃電雷鳴」，「龍蛋大金棕櫚」在空中盤旋翻滾，寓意孕育一代代龍的傳人。

第2幕則播出Twins的「八星報喜賀賀喜」，空中屆時放出「金色8字」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，似金銀財富布滿維港夜空，寓意廣大市民財源滾滾，更有嶄新的「五彩乾坤球」呈現夜空，祝賀大眾時來運轉。

而第6幕「我鍾意」則有「彩色變幻球螺旋」在夜空中升起，亦有「笑臉」及「雙紅心」造型煙花，提醒港人在繁忙生活中放慢步伐，活得燦爛，珍惜生命。最後一幕的「豐收鑼鼓」進入匯演進入最高潮，夜空中綻放出「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，醞釀着源源不斷的旺財喜氣，祝願人人賺個盆滿缽滿。

最後，澎湃的「特大錦冠」造型煙花在最後30秒密集式發放，將熱烈且高昂的氣氛推至最高點。今年的煙花預算約為港幣1,300萬港元，較10.1煙花少，煙花公司早前稱即使煙花規模及預算較10.1煙花細，但由於是次煙花較寬闊，由175米擴至250米，相信觀賞上差別不大。