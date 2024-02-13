登記新人按年減26%　情人節餐飲訂枱率料跌15%

明日(14日)是情人節，入境處數據顯示，有180對愛侶已遞交擬結婚通知書，打算於情人節登記結婚，較去年的246對，減少逾26%。有酒樓負責人表示，去年情人節剛好復常，新人未必趕及預訂當日酒席，料今年情況相對理想。有餐飲業人士則稱，受經濟環境欠佳影響，估計今年情人節餐飲業訂枱率較去年跌約15%。

入境處數字顯示，有180對愛侶已遞交擬結婚通知書，打算於情人節登記結婚，較去年的246對減少。計劃明日拉埋天窗的新人當中，有100對於婚姻登記處註冊，餘下80對由婚姻監禮人主持。有酒樓負責人表示，去年情人節剛好復常，即使新人決定登記結婚，都未必趕及預訂當日酒席，今年情況則相對理想，情人節擺酒的新人一般預訂20圍，每圍費用約7,000港元。

情人節套餐方面，香港餐飲聯業協會會長黃家和接受傳媒訪問時說，本港的情人節套餐普遍收費約1,000多港元，而更高級的套餐費用更達2,000至3,000港元，加上經濟環境欠佳，影響市民消費意欲，估計今年情人節餐飲業的訂枱率，較去年跌約15%。他又指，業界不敢在情人節加價，且對如何吸引港人留港消費十分頭痛，形容生意艱難。他提到，近期訪港遊客數字上升，建議餐飲業與旅遊業合作推出更多方案，吸引旅客在港多作消費。