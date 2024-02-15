「Chubby Hearts」快閃各區　盛事委員會：舉辦方需具策展能力

巨型紅色心形飄浮裝置「Chubby Hearts」，昨日起在中環皇后像廣場花園展示，是首個由「文化藝術盛事基金」贊助的大型活動。文化藝術盛事委員會委員伍婉婷今早(15日)在電台節目表示，活動吸引很多旅客、情侶，以及市民帶同寵物「打卡」，為市面帶來開心及正面氣氛，有助帶動經濟及旅遊業，吸引旅客訪港。活動有助帶動中外交流，讓文化落區，與各區市民共同參與。

對於盛事基金贊助的準則，伍婉婷提到委員會會考慮活動的規模可否吸引旅客，主辦者本身是否具有大型活動的策展能力，以及項目可為港帶來的意義。她以今次「Chubby Hearts」為例，設計師具知名度，今次亦是首次在亞洲展示，裝置面積較英國展示的大4倍，相信有足夠吸引力。當局會𧗽量參與活動的旅客人數以及文化藝術等，惟具體數字仍待分析。

活現香港創辦人陳智遠則認為，旅客很少因某件盛事到香港，除舉辦盛事之外，本港要豐富本地文化氛圍，令城市本身足夠吸引。全世界旅遊模式轉型，不再着重消費，惟本港應對速度較慢，舉辦「打卡」活動難以長久吸引旅客，建議盛事要聯繫城市生活體驗，加強社區參與，令旅客有系統掌握各區活動資訊。