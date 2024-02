曾稱事前不知美斯缺陣　主辦方Tatler突改口風：賽前15分鐘得悉

「球王」美斯日前隨國際邁亞密訪港,報稱受傷未有落場比賽引起巨大爭議,球隊及主辦方Tatler Asia 主席兼行政總裁Michel Lamunière,近日接受外媒訪問時,卻一改口風,稱「當日比賽前15分鐘方得悉美斯不會上陣。」(He had only discovered Messi would not play 15 minutes before the start of the game)

惟主辦方Tatler Asia曾於2月4日賽後發聲明指「事前無得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息。」(Tatler did not have any information about the non-participation of Messi or Suárez prior to kick off.)Michel Lamunière本人亦在賽事翌日舉行記者會,親自解畫指上半場結束後國際邁亞密通知美斯因傷無法出賽,皆與他接受外媒的講法有出入。

根據主辦方Tatler Asia透露,國際邁亞密的合約,對方亦承諾球隊中的著名球星美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯,若非受傷需要上場作賽45分鐘,但最後國際邁亞密通知美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。主辦方亦據此為活動作出宣傳。而比賽前(4日)由主教練馬天奴提交的官方球隊名單中,美斯等四大球星亦被列入替補名單,表示適合上場,惟最終球星美斯及蘇亞雷斯最終未有出場。