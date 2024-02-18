「Chubby Hearts 」首3日逾20萬人次參觀　迷你紅心今日快閃山頂

獲盛事基金資助780萬港元，由情人節(14日)起於中環皇后像廣場展示的巨型紅心設計藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」，首三日總參觀人次超過20萬，統計所得遊客人數比例佔2成以上。而昨日就因強風關係，12米直徑巨型紅心需暫時收起，改為展出2個3米直徑紅心，而今日迷你紅心也會有不同地點展出，讓市民觀賞及合照。

由香港設計中心策展「Chubby Hearts Hong Kong」展出期直至2月24日，根據嘉柏市場策略研究有限公司（CAP Strategic Research Limited）統計，項目首三日參觀總人次超過20萬，其中遊客人數比例保持佔2成以上。而昨日原定於中環皇后像廣場花園展出的12米直徑紅心因強風需暫時收起，改為首次展出兩個3米直徑紅心，展出時間為下午2時至晚上9時。

來到今天，直徑約3米飄浮紅心亦會在本港不同的地標展出，今日分別在山頂道花園及山頂廣場(3樓觀景台)展出，前者展出時間由上午10時至下午6時，而山頂廣場紅心的展出時間則由下午2時至下午6時，市民可以到山頂觀賞及與之合照留影。