近1400宗公務員懷疑濫用病假個案　2018年達398宗

部門若懷疑某公務員濫用放取病假，可指示同事往公營機構就診。

公務員可享用免費公營醫療服務，但如何防止公務員「長期拎病假紙無翻工」的濫用問題惹起關注。根據當局提交立法會的補充文件顯示，有近1400宗懷疑公務員濫用病假的個案。

就懷疑公務員濫用病假，公務員事務局局長楊何蓓茵早前曾表示，管理層會接受私營機構的病假紙的證明，如有懷疑個案，可指示同事往公營機構就診，相信醫生對個案會有中肯評論，如醫生對同事能否繼續工作抱很大懷疑，會邀請醫管局召開醫療委員會評估工作能力，濫用個案會面臨紀律處理。

根據當局提交立法會保障公務員、退休公務員及合資格人士福利相關事宜小組委員會的補充文件指出，在2018年至2022年間，須按《公務員事務規例》第1291條往指定政府或醫管局醫生/診所求診的個案數目分別為398宗、374宗、261宗、182宗以及183宗，合共達1398宗。至於2023年的統計數字則尚在整理中。

文件指出，根據《公務員事務規例》第1291條，部門如果懷疑某公務員濫用放取病假的權利，可要求該員每次打算放取病假時，向任何政府或醫管局醫生求診，或向某位指定的政府或醫管局醫生求診，或向某間指定的政府或醫管局診所求診，這項措施須每3個月檢討一次。

在上述情況下，不論病假長短，都必須出示上述由部門指定的醫生或診所簽發的醫生證明書，才可獲准放取病假。而出示的其他醫生證明書，將不獲接納。如有需要，部門亦可要求其接受醫事委員會的檢查。除非獲得醫事委員會建議批准該員放取病假，否則部門可拒絕批准人員放取病假。