新地區法院大樓建數據中心等3項工程　預計逾7.8億

加路連山道新區域法院大樓將於2027年底啟用，為提升法院的資訊科技設施及設立新數據中心，以及為西九法院大樓的數據中心進行升級工程，相關工程費用逾7.8億港元，政府預計今年4月向立法會財務委員會申請撥款。

政府提交立法會司法及法律事務委員會的文件指出，擬向財委會申撥約7.8億港元，當中包括提供資訊科技基建設施及讓新區院大樓使用科技，開支為3.21億港元；在新區院大樓建立新數據中心，開支為2.35億港元，以及為西九法院大樓的數據中心進行升級工程，開支為2.24億港元。

增設相關設施可提高效率。文件指新區院大樓所有新設和增設的法庭，均會配備現代化的資訊科技/視聽基建和系統，以利便法庭在各方面的運作中更廣泛地應用不斷發展的科技，特別是適用的法律程序中的電子存檔、電子文件冊、數碼證據和證物、遙距聆訊和電子預約等方面。實施這些科技相關措施將有助簡化聆訊流程，從而提高法庭在審訊前後與審訊期間的效率和效益。處理因文件及文本/多媒體數據不斷增加而日益複雜的案件的能力將得到提升。

同時可加強為法庭使用者提供的服務，因新的基建設施將容許新的法庭設置以法庭使用者為本的數碼標示屏、公共資訊發布系統，以及現場直播法庭程序的設施，以為法庭使用者提供最新資訊。此外，新區院大樓亦會安裝適當的資訊科技設施，例如自助中心和繳費亭等，為法庭使用者提供更具效益和效率的服務。

文件又指新的基建設施將採用循序漸進的方式，具有可擴展的設計，以便系統組件可以以模組化方式添加，令電腦資源可靈活分配，從而促進電腦資源的充分利用。