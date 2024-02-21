前列腺增生恐損腎功能 「抓龍筋」按摩勿亂試

隨着年齡增長，不少年長男士開始出現前列腺問題。有研究發現，50歲以上男士，約有5成會有前列腺增生，70歲以上男士則8成都有相關問題。就連美國高官、英國皇室成員都難逃前列腺問題困擾。《東呼即應》就此情況採訪市民，有市民表示，若遇相關問題，不能因為尷尬而不去求醫。此外，有傳聞進行「抓龍筋」穴位按摩，可以改善男性泌尿系統問題；但中醫指這並非中醫治療方法，更有可能導致有關部位受傷。

泌尿科專科醫生陳龍威指出，良性前列腺增生，主要常見於50歲以上男士，年紀愈大發病率愈高。良性前列腺增生也可以遺傳，有時一些男士40多歲已經開始出現問題，例如排尿慢、尿急、小便困難等。有些人認為年紀大出現小便慢的情況，就應該小便數次去解決，其實這個想法是不正確的。如果發生了而不理會，嚴重者會有後遺症，最嚴重的情況有4種。

第一，急性尿瀦留，即男士突然難以排出小便，膀胱脹痛。第二個可能就是膀胱長膀胱石，主要因為排尿不清，小便積聚雜質而形成膀胱石。第三個是可能持續有尿道發炎。第四個也是最差的情況，就是慢性的尿瀦留，小便積聚在膀胱難以排出，而逆流導致腎功能退化。陳威龍還表示，年紀大的男士，良性前列腺增生及前列腺癌，都是相對比較常見，但不表示良性前列腺增生會轉化成前列腺癌，兩者間沒有因果關係。

其實男士前列腺增生，即前列腺肥大是非常普遍的問題。如美國高官和英國君主都出現這問題。去年12月底，70歲美國國防部長奧斯汀因前列腺癌，接受手術後因出現併發症，而秘密入院近一個月，就連總統拜登和白宮官員，都是後期才知道對方住院的消息，本月11日他再因緊急膀胱問題，入住深切治療部。另外，75歲英王查理斯三世 就因為前列腺增大，於1月26日在倫敦入院接受手術；白金漢宮發聲明指國王與每年數以萬計的男士一樣，需要為此接受治療，還指查理斯很高興自己入院的消息，能夠提升公眾的健康意識。

《東呼即應》團隊詢問市民，對這種普遍的男士疾病有什麽看法。市民劉先生則表示，年紀大了去多了廁所，但會有經常去做身體檢查。市民賴先生表示，暫時未有問題，有定期做運動及定期檢查；他還指出，目前不少健康問題都會年輕化，所以很多人可能有這方面的問題，同時社會比較開放，不會因怕尷尬而不去求醫。市民吳先生也指出，不能因為怕尷尬而不去檢查，最重要的就是檢查。

有傳聞一種俗稱為「抓龍筋」的傳統男性保養按摩，可有助改善男性泌尿系統問題，註冊中醫徐澤昌則表示，「抓龍筋」不是中醫的治療方式，而是泰國一些民間保健方法。另一方面進行「抓龍筋」的技師未必受過正式醫療培訓，可能在處理手法上導致受傷。徐澤昌還建議，要盡量保持良好的生活習慣、房事有所節制、少些煙酒與少吃辛辣油膩食物。