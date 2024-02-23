黎智英仍有國安法3宗罪待裁決　最高可判囚終身

官司纏身的壹傳媒黎智英，雖然在818組織非法集結罪獲撤銷，但仍涉及國安法的3宗罪有待裁決，包括黎智英及蘋果日報3間公司被控串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪: 4名被告於2019年4月1日至2021年6月24日與張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇及其他人，在港串謀刊印及發布煽動刊物，黎智英不認罪。

其次是黎智英及蘋果日報3間公司被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，4名被告於2020年7月1日至2021年6月24日在香港串謀上述6人及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採敵對行動，黎智英同樣不認罪。

此外，黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，被告於2020年7月1日至2021年2月15日在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採敵對行動，黎亦不認罪。

最後，黎智英被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪: 被告於2020年7月1日至2020年12月1日請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採敵對行動，此罪獲准於法庭存檔。